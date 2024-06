Støre om målingen: – Dette er oppløftende

Den borgerlige blokken har fortsatt et knapt flertall, men Arbeiderpartiet går mest frem på Norstats siste måling for NRK og Aftenposten, med 2,4 prosentpoeng.

Det er statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre fornøyd med.

– Dette er oppløftende. Det er tall som viser at når vi har fått fokus på politikken vår, og folk oppfatter at nå får de bedre råd, så gir det resultater. Og så har vi mer å gå på, sier han i «Politisk kvarter».

Arbeiderpartiet har mistet stor oppslutning i de store byene. Støre er ikke enig i at de har blitt en ren distriktsregjering.

– Distriktene er viktig. Det bør det være for alle partiene. Men det er klart at det var en nedtur for oss å miste de store byene. Der skal vi tilbake og da har vi en oppgave å gjøre, sier han.