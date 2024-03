Støre om Fosen-saken: – Staten skal ta lærdom

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holder onsdag pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget.

Det skjer etter at reindriftssamene på Fosen har akseptert tilbudet som er utarbeidet av Staten og Roan Vind DA.

Med det har menneskerettighetsbruddet på Fosen opphørt, slår Støre fast.

– En viktig dimensjon her er at vi skal legge til rette for et tilleggsbeite for næringen. Det arbeidet er i gang.