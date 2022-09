Støre og Pelosi møttes i kongressen

Mandag kveld møtte statsminister Jonas Gahr Støre lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi. Møte fant sted i kongressen i Washington.

– Vi snakket mye om krigen i Ukraina. Vi snakket også om hvordan Europa skal komme seg igjennom denne vinteren med en energikrise som man ikke har sett før. Vi har troen på Europa vi klare det fordi vi må samarbeide, forteller Støre til NRK.

Han forteller at de også var innom tema om klima, Kina, Afghanistan og andre spørsmål.

Tidligere på kvelden møtte Støre republikanernes minoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell.

– Vi er glade over å ha Støre her. Vi setter pris på det langvarige samarbeidet vi har i Nato. Jeg er også veldig tilfreds med at Sverige og Finland blir med på laget, så vi alle er på samme side. Men etter min mening, er det viktigste i verden nå å beseire russerne i Ukraina, sa McConnell til NRK etter samtalen han hadde med Støre.