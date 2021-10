Store nettproblem – NRK ramma

Det var i kveld mange som opplevde store nettproblem. Blant andre NRK.no og VG var ramma.

Telia stadfesta til NRK at dei hadde tekniske problem.

– Situasjonen er no at vi opplever at enkelte av våre kundar har problem med mobil- og fastnetter vårt. Så vi jobbar på spreng med feilsøking, og håpar å få løyst saka så snart som mogleg, seier informasjonssjef Ellen C. Scheen, som beklagar hendinga.

Klokka 19.47 informerer Telia at dei tekniske problema er løyst.