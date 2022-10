Store mengder oppdrettslaks på rømmen i Sogn

Det er store mengder oppdrettslaks på rømmen i Vaderheimsfjorden i Ytre Sogn etter at det gikk hull i en merd på anlegget til Aller Aqua.

Det er ikke klart hvor mange laks som har rømt, men det var 40.660 laks i merden, skriver Firda.

– Hvor mange som er igjen der nå vet vi ikke før etter neste levering. Det blir en gang i neste uke, sier driftsansvarlig Rolv Tveit ved anlegget.

Det er blitt jobbet for å få tak i fisken igjen, men arbeidet ble midlertidig avsluttet sent søndag ettermiddag.

– Vi gir oss nå for i dag, men vi kommer til å fortsette så lenge det er grunnlag for å tro at det er mer fisk i fjorden, sier Tveit. (NTB)