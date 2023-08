Støre mener ekstremværet er en konsekvens av klimaendringene

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at folk må være forberedt før ekstremværet Hans.

Støre sier det er en effekt av klimaendringene.

Det er sendt ut rødt farevarsel for svært kraftig regn fra mandag morgen. Farevarselet gjelder for deler av Sør-Norge.

Støre sier til NRK at det er betryggende at beredskapsteam i kommuner og regioner nå er i gang med forberedelsene.

– Så er det viktig at hver og en av oss nå sikrer eget hus, passer på at ikke biler og campingvogner står for nærme vannveier, at ikke bekker og elver er blokkert av kvist og så videre, sier Støre.

Statsministeren ber alle følge med på varsom.no.

– Dette vi nå ser, kommer vi nok til å oppleve mer av, dette er en effekt av klimaendringene med villere og våtere vær i Norge, sier Støre.