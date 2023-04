Store forsinkelser for alle tog til og fra Oslo

Feil på en sporveksel mellom Skøyen og Oslo S vil føre til store forsinkelser i togtrafikken onsdag.

Bane Nor opplyser på sine nettsider natt til onsdag at feilen fører til at det vil bli benyttet færre spor mellom Skøyen og Oslo S.

– Dette tar tid, skriver Bane Nor.

Feilene berører både lokaltog, regionstog, fjerntog og flytog.

Ifølge Vy er det ikke varslet noen ny oppdatering på situasjonen før klokken 12 onsdag. (NTB)