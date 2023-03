Støre er åpen for dialog med Fosen-aksjonistene

– Mitt budskap er at alle som vil snakke med oss, og ha dialog på en ordnet og god måte har vi gjerne kontakt med, sier Jonas Gahr Støre til NRK.

Onsdag ble det kjent at sametingspresident Silje Karine Muotka oppfordrer FN til å ta kontakt med den norske regjeringen om saken. Statsministeren sier de er oppmerksomme på hvordan de kan sikre urfolks rettigheter og at de ikke ønsker et brudd på det.

– Vi ønsker samtaler med reinnæringen, samiske interesser og de som er berørt om hvordan vi kan gjøre det på best mulig måte, sier Støre.

Siden torsdag forrige uke har aksjonister fra Natur og Ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat (NSR-N) demonstrert i regjeringskvartalet i Oslo. Da var det 500 dager siden høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen hindrer reinsamene i å praktisere sin kultur. Dermed bryter de med menneskerettighetene.