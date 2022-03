Store eksplosjoner nær Lviv

Det var lørdag ettermiddag tre store eksplosjoner utenfor Lviv i Ukraina. Det opplyser myndighetene i byen til Reuters.

Vitner sier at de har sett mye svart røyk stige opp fra et område nordøst for byen.

Det er ikke klart hva røyken stammer fra eller hva eksplosjonene skyldes.