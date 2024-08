Støre bekrefter fangeutveksling

– Norge har bidratt til at et betydelig antall russiske og utenlandske menneskerettighetsaktivister og journalister, som har sittet fengslet i Russland i lengre tid, nå får reise ut og i frihet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Dette skjer gjennom en fangeutveksling som inkluderer Mikhail Mikusjin som ble arrestert i Tromsø i oktober 2022, siktet for spionasje, bekrefter statsministeren.

– Utvekslingen er kommet i stand gjennom et utstrakt internasjonalt samarbeid, sier han.

– Menneskerettighetsaktivistene og journalistene, flere av dem politiske fanger, som nå kommer ut av Russland, har vært vilkårlig fengslet og har sonet under svært dårlige forhold. Jeg er glad for at vi har kunnet bidra til at disse nå slipper videre soning i russiske fengsler.

(NTB)