Støre bekrefter at Søreide ble spurt først

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bekrefter at Høyres Ine Eriksen Søreide fikk tilbudet først om å ambassadør i Washington.

– Først spurte vi Høyres utenrikspolitiske talskvinne Ine Eriksen Søreide om hun var interessert i å ta den jobben. Hun tenkte på saken og takket nei. Da var Anniken den neste som var tilgjengelig, sier Støre til NRK.

Han poengterer at Huitfeldts politiske erfaring vil komme godt med og sier han er glad for at utnevnelsen endelig kunne bekreftes i går.

– Vi gjør som mange andre land nå: Velger en med politisk erfaring til å representere oss i USA. Det er det faktisk mange land vi sammenligner oss med, som gjør. En som kjenner politikken, kan komme i kontakt med politikere på en god måte. Så det er en fleksibilitet vi har, som jeg er veldig glad for at vi nå kan bruke her, sier Støre og fortsetter:

– Det er regjeringens ansvar å bestemme hvem som kan ivareta våre interesser best. USA er et land som blir veldig viktig for oss framover.