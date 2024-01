Støre bekrefter at Borchs etterfølger er funnet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bekrefter overfor NRK at han har bestemt hvem som skal ta over for Sandra Borch, etter at hun trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister før helgen.

– Når får vi vite det?

– Det blir når kongen har fått vite om det, sier Støre.

Statsministeren signaliserte i forbindelse med Borchs avgang at han ville utnevne en ny statsråd tidlig denne uken.