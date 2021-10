Stor vannlekkasje i Vestby

Rundt 800 husstander er uten vann etter en stor vannlekkasje i Vestby, skriver VG.

Kommunen har så langt ikke funnet hvor vannlekkasjen er. – Det jobbes nå for fullt med å finne ut av feilen, og løse problemene så fort som mulig, skriver Vestby kommune på sine hjemmesider.

– Nå er alle ute og jobber med å sette på vanntrykket kum for kum for å friskmelde ledningsstrekk og finne lekkasjen etter hvert. Arbeidet vil pågå uten stopp utover natta, forteller Arne Kristian Sogn som er resultatområdeleder for kommunalteknikk for Vestby kommune til NRK.



Vaktleder i Øst 110, forteller også at brannstasjonen i Vestby er også rammet av lekkasjen.