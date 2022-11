Stor vannlekkasje i Oslo sentrum

Nødetatene har torsdag morgen rykket ut til en større vannlekkasje på Grønland i Oslo. Det meldes om svært mye vann i området ved Grønland Basar.

Grønland er sperret fra krysset Åkerbergveien og til og med Tøyenbekken, men er ventet å åpne innen klokken 07:30.

Det er pr. nå ikke oversikt over hvilke adresser som eventuelt har fått vann inn i bygget. To kjøretøy er tauet vekk for å unngå skader.

– Det er et vannrør under asfalten som lekker. Oslo vann og avløp er på stedet nå. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta å stenge vannet, eller til vannet er borte, men håper situasjonen er bedre før det verste morgenrushet begynner, sier operasjonsleder i Oslopolitiet Per Ivar Iversen.

Oslo vann og avløp har stengt totalt fire kummer. Vannet avtar nå, og Grønland blir trolig åpnet for trafikk innen en time, skriver politiet på Twitter.

Flere bygg i området vil miste vannet på grunn av dette.