Stor økning i ungdomskriminalitet i fjor – politidirektøren bekymret

I fjor ble 21.800 straffbare forhold begått av ungdom avgjort hos politiet. Det er en økning på 28 prosent sammenlignet med 2022.

Barn under 15 år står for 36 prosent av forholdene. Det opplyser politiet i en pressemelding onsdag.

− Politiet ser med bekymring på at det begås mer kriminalitet blant stadig yngre barn. Selv om den største økningen består av mindre alvorlige forhold, er det flere utviklingstrekk som peker på utfordringer samfunnet må ta grep om i fellesskap, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Voldslovbrudd økte også betydelig i fjor sammenlignet med 2022. I 2023 ble det påtaleavgjort rundt 5.400 voldslovbrudd utført av ungdommer under 18 år. Dette er en økning på 37 prosent sammenlignet med 2022.

Bjørnland utdyper at det er et fåtall personer som står bak et stort antall av forholdene.

− Knappe to prosent av gjerningspersonene under 18 år står bak 18 prosent av alle forholdene. Dette betyr at rundt 200 svært aktive lovbrytere på landsbasis begår gjentatt kriminalitet, hvor alvorligheten ofte øker med antall lovbrudd som begås, sier Bjørnland.

Det er opprettet et samarbeid på tvers av 13 etater som skal samordne tjenester og innsats for barn og unge. Her er barne- og ungdomskriminaliteten et viktig tema.

− Barn som begår kriminalitet blir stadig yngre, og vi merker en større økning enn tidligere. Utviklingen understreker viktigheten av tverretatlig innsats rettet mot de aller yngste barna før de begår gjentatt og mer alvorlig kriminalitet, sier Bjørnland.

− Når det kommer til barn under 15 år, så kan ikke disse straffeforfølges. Det er andre ressurser enn politiets som må utgjøre de viktigste innsatsfaktorene for å forebygge og avverge lovbrudd i denne alderskategorien. Foreldre, barnevern, skole, NAV, helsevesenet, rusomsorgen og frivilligheten har alle viktige roller i dette arbeidet, sier Bjørnland, men understreker at også politiet skal bidra der de kan.