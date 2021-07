Stor leteaksjon i Oslo avblåst

Det pågår et omfattende leteaksjon i området Katten ved Nordstrand i Oslo natt til søndag, etter at noen personer kom over en seilbåt som lå og slo i fjæra. Det var ingen personer om bord i båten.

– Vi har satt i gang et ganske omfattende søk for å se om det kan være personer som har havnet i vannet, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NRK.

Lanterne er tent og flagget er oppe, og det er to hunder om bord i seilbåten, men ingen personer, legger han til.

Politihelikopter, brannbåt og redningsskøyta er på vei.

– Vi driver med et søk i vannet for å finne ut om det er noen som trenger hjelp, sier Stokkli

Politiet jobber med å finne ut av hvem som er eier av båten.