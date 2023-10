Stor folkemengde i New York demonstrerer for våpenhvile – stenger jernbanestasjon

Store folkemengder demonstrerer i New York med krav om våpenhvile mellom Israel og Hamas. Togstasjonen Grand Central Station er stengt som følge av protestene.

Ifølge The New York Times er demonstrasjonen organisert av en gruppe kalt Jødisk stemme for fred.

– Grand Central Terminal er stengt inntil videre på grunn av en demonstrasjon, opplyser byens operatør for kollektivtrafikk.

Fredag trappet Israel opp luftangrepene mot Gazastripen og varslet en utvidelse av operasjoner på bakken.

Fredag var det en stor støttemarkering for Israel på Times Square i byen, hvor det var satt fram tomme stoler som symboliserte Hamas' gisler på Gazastripen.

(NTB)