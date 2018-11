Stor bevegelse på fregatt

KNM «Helge Ingstad» er i stor bevegelse søndag. Kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Torill Herland, sier til NRK at de er bekymret for at fregatten skal tippe ytterligere. – Vi er bekymret. Vi jobber kontinuerlig med sikringsarbeidet, sier Herland.