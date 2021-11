Stopper oppkjøp av Sbanken

Konkurransetilsynet stopper DNBs oppkjøp av Sbanken, står det i en pressemelding fra tilsynet.

Grunnen er at tilsynet har vært bekymret for at DNBs kjøp av Sbanken vil kunne føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond.

– Vi mener fortsatt at DNBs kjøp av Sbanken vil føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond. Tilsynet har derfor konkludert med at dette oppkjøpet ikke kan gjennomføres, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding tirsdag morgen.

Konkurransetilsynet har siden april vurdert om de skal stoppe DNBs oppkjøp av konkurrenten Sbanken. Tilsynet har utsatt avgjørelsen flere ganger, men nå er det bestemt at DNB ikke får kjøpe opp banken.