Stoltenberg: Ukraina-krigen kan vare i flere år

Nato-sjef Jens Stoltenberg tror det kan ta flere år før krigen i Ukraina er over. Kostnadene blir høye, sier han.

– Ingen vet hvor lenge krigen vil vare. Vi må forberede oss på det faktum at det kan ta flere år. Vi må ikke gi slipp på støtten til Ukraina, selv om kostnadene er høye, ikke bare når det gjelder militær støtte, men også som følge av økte priser på energi og mat, sier Stoltenberg i et intervju med den tyske avisen Bild am Sonntag.

– Men det er ingen sammenligning med kostnaden som ukrainerne må betale hver eneste dag, med mange liv. Og hvis Putins lærdom fra krigen blir at han kan simpelthen fortsette slik som han gjorde i krigen i 2008 i Georgia og okkupasjonen av Krim i 2014, må vi betale en langt høyere pris, sier Natos generalsekretær.

Stoltenberg mener at forsendelser av mer moderne våpen og utstyr vil øke sannsynligheten for at Ukraina vil være i stand til å drive Russlands president Vladimir Putins styrker ut av Donbas-regionen.

(NTB)