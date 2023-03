Stoltenberg: Russland mobiliserer nye styrker

Nato-sjef Jens Stoltenberg sa under en tale i Helsinki tirsdag at Russland mobiliserer nye styrker i krigen mot Ukraina og at de ber om mer våpen fra Iran.

– Den største faren er at Russland kan vinne denne krigen, som vil vise at det å gå til krig, fører frem. Det kan vi ikke la skje, sa Stoltenberg.

Han sa videre at når krigen i Ukraina en dag er over, må det også være slutten på Russlands muligheter til å angripe sine naboer.

– Vi vet ikke når krigen tar slutt. Men når den gjør det, må vi passe på at historien ikke gjentar seg, sa Stoltenberg.

– Vi må innse at slutten på krigen ikke blir en retur til normalen i vår relasjon til Russland. Her er det ingen vei tilbake, sa han

Stoltenberg snakket videre om hvor viktig det er å gi fortsatt støtte til Ukraina i krigen mot Russland.

Stoltenberg fortalte også at han hadde hatt konstruktive samtaler med president Erdogan i Tyrkia om svensk og finsk Nato-medlemskap.

– Jeg har gjort det klart at både Finland og Sverige har levert på forpliktelsene i den trilaterale avtalen inngått med Tyrkia, sa Stoltenberg.