Stoltenberg: Nytt møte med Sverige og Tyrkia før Nato-toppmøtet i Vilnius i juli

Det blir et ekstra møte på toppnivå mellom Sverige, Finland og Tyrkia i Brussel neste uke.

Det bekrefter Natos generalsekretær Jens Stoltenberg under et besøk i Vilnius mandag.

Møtet finner sted i neste uke, opplyser en Nato-kilde til NTB.

– Jeg snakket med (Tyrkias) president Erdogan søndag. Jeg er også i kontakt med Sverige og Finland, og vi er enige om å holde et møte på høyt nivå i Brussel før Nato-toppmøtet, sa Stoltenberg.

Blant deltakerne skal være utenriksministre, leder for etterretningstjenestene og nasjonale sikkerhetsrådgivere. Målet er å gjøre framskritt for å få Tyrkia til å godkjenne Sveriges Nato-søknad.

Tyrkia synes å være siste hinder for Sveriges søknad om å slutte seg til Nato. Landet har vært særlig misfornøyd med at det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK får operere relativt fritt i Sverige. Stoltenberg har et uttalt mål om å få Sverige inn i Nato til toppmøtet.

