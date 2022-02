Stoltenberg: Ingen tegn til nedtrapping

Natos generalsekretær Jens Stolteberg sier de så langt ikke har sett noen tegn til nedtrapping fra Russland, som heller ser ut til å fortsette opprustningen. Det melder Reuters.

Russland kunngjorde i dag at militærøvelsen på Krimhalvøya avsluttes. En video viser russisk kjøretøy på vei over en bro mot fastlandet.

Det er vanlig at russisk utstyr og soldater beveger seg frem og tilbake, sier Stoltenberg, som mener Russland fremdeles må gi bevis for tilbaketrekking av styrker.

Stoltenberg er onsdag vertskap for et møte mellom forsvarsministrene fra Natos medlemsland.

Han sier Nato vil formidle et tydelig budskap til Russland om at de er villige til å sette seg ned for å finne en diplomatisk løsning, men at Nato også er forberedt på det verste.