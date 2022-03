Stoltenberg: Dagane som kjem blir truleg verre

Nato-sjef Jens Stoltenberg begynte pressekonferansen fredag med å nok ein gang fordømme Russland invasjon i Ukraina.

I natt gjekk det føre seg harde kampar ved Europas største atomkraftverk Zaporizjzja, noko som førte til brann i ein bygning like ved atomreaktorane.

– Dagane som kjem blir truleg verre, med meir død, liding og meir øydelegging, ettersom russiske styrkar fraktar inn hardare våpen, seier Stoltenberg.

Han seier Nato har ansvar for å sørge for at konflikten ikkje spreier seg utanfor Ukraina, og gjentok at Nato ikkje ønsker krig med Russland.

– Vi ber Putin stanse krigen umiddelbart og utan krav.

Fredag leia Stoltenberg eit hastemøte med utanriksministrane i Nato-landa.