Stoltenberg: – Israel har rett til å forsvare seg selv

Nato-sjef Jens Stoltenberg snakket i en tale i dag om tilskuddene og hjelpen alliansen vil gi Ukraina framover i krigen Russland fører i landet.

Krigen i Midtøsten ble raskt et tema.

– Israel har rett til å forsvare seg selv. De har opplevd flere forferdige terrorangrep de siste dagene, sa Stoltenberg.

Selv om dagens møte hovedsakelig handlet om Ukraina understreket generalsekretæren at de også har pratet om krigen i Israel og i de palestinske områdene.

– I Nato har vi mulighet til å ha fokus på flere ting samtidig.

Samtidig som han understreket Israels rett til å forsvare seg selv, sa han at det er viktig at responsen framover ikke går for langt.

– Det er viktig at de isrealeske svarene er prooposjonale, sa Stoltenberg.