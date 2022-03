Stoltenberg trekker seg fra stillingen som sentralbanksjef

Jens Stoltenberg har sagt fra seg stillingen som sentralbanksjef som følge av at han fortsetter som generalsekretær i Nato, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at Jens Stoltenberg ble vår neste sentralbanksjef, men vi står midt i en dramatisk situasjon i Europa og jeg har stor forståelse for at han prioriterer å fortsette i den viktige rollen han har i Nato, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).