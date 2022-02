Stoltenberg til NRK: – Tanken på en storkrig er brutal og grusom

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier til NRK at han mener den eneste måten konflikten med Russland kan løses på, er gjennom dialog.

– Vi mener dialog er ekstra viktig når situasjonen er farlig. Nato tror på dialog og vi vet at vi har lyktes med det tidligere, blant annet under den kalde krigen. Det er selvsagt også mulig i dag. Det er egentlig den eneste løsningen, for tanken på en storkrig i Europa er så brutal og grusom at alle må være forpliktet til å jobbe mot det. Men samtidig er vi er forberedt på det verste, og det er derfor vi styrker vårt nærvær øst i Europa, sier Stoltenberg til NRK.

På spørsmål om hvor sannsynlig Stoltenberg mener det er å unngå en væpnet konflikt, svarer Natos generalsekretær slik:

– Vi er i en veldig alvorlig situasjon, en farligere situasjon enn vi har vært i på mange, mange år. Men det er ikke for sent å få til en politisk løsning. Det er ikke for sent for Russland, for eksempel ved at de trapper ned og fjerner sine styrker.