Stoltenberg sier Sverige oppfyller Nato-kriteriene

Sverige har tatt markante steg for å møte Tyrkias kriterier, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, ifølge nyhetsbyrået Reuters søndag.

– Sverige har oppfylt sine forpliktelser, sa Nato-sjefen. Han utelukker ikke at Sverige kan bli Nato-medlem før Nato-møte i Vilnius i midten av juli.

Stoltenberg er i Ankara for å møte president Recep Tayyip Erdogan. Møte skjer samme helg som at Erdogan ble tatt i ed, en uke etter at han ble gjenvalgt som Tyrkis president.

Stoltenberg og Erdogan inviterer Sverige til et felles møte 12. juni.