Stoltenberg kom med advarsel til Kina

Jens Stoltenberg advarte tirsdag Kina mot å levere dødelige våpen til Russland da han la frem årsrapporten til Nato.

– Vi har ikke sett noe bevis på at Kina leverer dødelig våpen til Russland, men vi har sett tegn på at dette har vært et ønske fra Russlands side, og at dette er noe som er blitt vurdert i Beijing av kinesiske myndigheter, sa Stoltenberg, som la til:

– Kina burde ikke gi dødelig hjelp til Russland, det ville være å støtte en ulovlig krig, sa han til journalister i Brussel.

New York Times skriver tirsdag at Kina har solgt droner og dronedeler til Russland for mer enn 12 millioner dollar etter at landet invaderte Ukraina.