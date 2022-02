Stoltenberg forsiktig optimist

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa på ein pressekonferanse tysdag at det er grunnlag for ein forsiktig optimisme i Ukraina. Han viser blant anna til at russarane verkar å vere innstilte på å halde fram med diplomatiet.

– Vi er klare til å drøfte forholdet mellom Russland og Nato, sa han.

Fleire russiske soldatar har tysdag reist tilbake frå grensa mot Ukraina fordi dei er ferdige med oppgåvene sine der, seier russiske styresmakter.

Men Stoltenberg sa det ikkje er teikn på nedtrapping av konflikten på grensa, og at faren for eit angrep framleis er til stades.