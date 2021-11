Sterkt innlegg fra øystatsleder

Presidenten i stillehavsstaten Palau, Surangel S. Whipps, holdt et av de sterkeste innleggene på klimatoppmøtet i Glasgow tirsdag. De fleste av øyene i Palau er koralløyer og er truet av havstigningen som følger av den globale oppvarmingen.

– Ærlig talt, det er ingen verdighet i en sakte og pinefull død. Dere kan like godt bombe oss i stedet for å være vitne til vår langsomme undergang, sa han fra talerstolen.

Whipps krevde på vegne av øystatene at verdens rike land øker beløpet de skal gi til fattige fra 100 milliarder dollar til de 4000 milliarder dollar som Verdensbanken sier at er nødvendig.

– Den brennende solen gir oss en utålelig varme, det varmere havet invaderer oss, de sterke vindene blåser oss omkring, våre ressurser forsvinner foran øynene på oss og fremtiden blir stjålet fra oss, var hans triste og poetiske beskrivelse av situasjonen i Palau.