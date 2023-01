Stengte fjelloverganger og kraftig vind

Mye vind, snøfokk og dårlig sikt fører til at flere fjelloverganger er stengt i natt.

Riksveg 7 over Hardangervidda er stengt for personbiler. Det er kolonnekjøring for lastebiler over 7,5 tonn.

Riksvei 13 Vikafjellet og Fylkesvei 50 Hol – Aurland er stengt for all trafikk.

På E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring. Det er det også på Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet, og på Riksveg 9 Hovden – Haukeli.

E16 Filefjell er åpen for fri ferdsel, som den eneste fjellovergangen mellom vest og øst.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om kraftig vind i Rogaland. Det ventes også kraftig vind fra Lindesnes og helt til svenskegrensa, samt på utsatte steder nordover, på Vestlandet og i Trøndelag.