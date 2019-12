Stengte fjelloverganger i Vest

Rv7 Hardangervidda er stengt for personbiler, og det er kolonnekjøring for kjøretøy med totaltvekt over 7,5 tonn. På E134 Haukelifjell er det kolonnekjøring på grunn av uvær mellom Liamyrane og Vågslidtunnelen. Rv13 Vikafjellet er stengt pga rasfare.