Stengte fjelloverganger i Sør-Norge pga. uvær

Riksveg 7 over Hardangervidda er stengt på grunn av berging av kjøretøy. Når veien er ryddet, vil det bli kolonnekjøring for tunge kjøretøyer, opplyser Statens vegvesen. For personbiler er Hardangervidda stengt i natt på grunn av uværet.

På E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring. Det samme gjelder Riksveg 13 over Vikafjellet.

Full oversikt over status på fjellovergangene finner du på Vegvesen.no.