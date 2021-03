Stenger skulane i Frankrike

Skulane i Frankrike stenger i tre veker, det seier president Emmanuel Macron. Han seier også at dei forlengar den delvise nedstenginga av landet i fire veker. Frankrike har no nærare 40 000 smittetilfelle dagleg, og 44 prosent av dei som får intensivbehandling på sjukehus er under 65 år gamle. Viruset har til no kosta over 95 000 menneske livet i Frankrike.