Steinras sperrer E6 i Nordland

Et steinras har gått over E6 rett øst for Trengsel-brua i Sørfold i Nordland, opplyser Vegtrafikksentralen. Både Daumannsviktunnelen og Tennflågtunnelen er stengt.

E6 er eneste vegforbindelse mellom Fauske og Narvik, og det er ikke omkjøringsmulighet.

Foreløpig anslår Vegvesenet at E6 blir stengt til klokka 11 søndag da det skal gjøres en ny vurdering.