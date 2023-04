Steinkjer-siktede varetektsfengsles i to uker

En mann i 30-åra er siktet for uaktsomt drap etter at bilen han kjørte traff en mann i 20-åra på et fortau i Steinkjer sentrum, slik at han døde. Ulykken skjedde natt til 1. påskedag. Sjåføren stakk av etter ulykken, men ble pågrepet etter kort tid.