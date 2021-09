Steinblokk på E6

På E6 i Snåsa, om lag 100 meter nord for Snåsakroa, har en stor steinblokk rast ut i veien, opplyser politiet i Trøndelag. Politiet sperrer veien fram til entreprenør og geolog har vært på stedet. Omkjøring via fylkesvei 763 for personbiler og fylkesvei 17 for større kjøretøy, melder Statens vegvesen.