Stavanger-siktet nekter straffskyld

Den tredje av de siktede etter drapet på Vestre Platå i Stavanger sist helg ble avhørt i går. Han nekter straffskyld. Det skriver hans forsvarer, Svein Kjetil Lode Svendsen, i en tekstmelding til NRK.

Mannen i 40-årene bor sør for Stavanger, men ble pågrepet i Oslo tirsdag. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap og blir fremstilt for varetektsfengsling i dag.