Stavanger Høyre ut mot partiledelsen: Uenig i at ordføreren måtte trekke seg

Sissel Knutsen Hegdal (H) gikk i dag av som ordfører i Stavanger etter å ha brukt partimidler til privat forbruk.

– En klok beslutning å gå av, sier partileder Erna Solberg.

Men Høyres gruppeleder i Stavanger forteller at de er uenige. Bystyregruppen til Høyre i Stavanger har vært i møte i hele kveld i forbindelse med saken.

– Bystyregruppa er uenig i at hun måtte trekke seg. Det var derfor vi hadde håpet at vi kunne fortsette. Men vi registrerer at Sissel syntes det ble tungt å stå i. Og hun valgte å trekke seg, sier Hilde Karlsen, gruppeleder i Stavanger Høyre.

Karlsen mener ordføreren kunne ha fortsatt til tross for at det gjennom en internkontroll kom fram at et betalingskort knyttet til bystyregruppens konto, var blitt brukt til å betale for utgifter som ikke skulle vært belastet bystyregruppen. Hun har tilbakebetalt i alt 51.148 kroner til Stavanger Høyres bystyregruppe.

– Vi har stor tillit til Sissel. Hun har gjort en kjempejobb som ordfører i Stavanger kommune. Og de andre samarbeidspartiene ble òg litt sjokkerte og lei seg for det. De har gitt uttrykk for at de håpte at hun hadde klart å ri av denne stormen. Men Sissel sier at det var rett og slett ikke mulig, og da tar vi det til etterretning at hun har valgt å trekke seg.

– Men partiet sentralt har jo anbefalt å anmelde henne til politiet?

– Ja, det er riktig. Men bystyregruppen har enstemmig vedtatt at dette er et forhold mellom Stavanger Høyres bystyregruppa og Sissel. Det er gjort opp, og det er tilbakebetalt. Og da har vi ansett den saken som ute av verden.