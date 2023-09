Statsministeren: Kamper pågår i Nord-Kosovo

Det pågår kamper mellom bevæpnede menn og politistyrker i Nord-Kosovo.

– Angrep mot politiet pågår, sa Kurti på en pressekonferanse litt før klokken 13, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Han sier at rundt 30 væpnede menn er omringet av politiet. Hendelsen finner sted helt nord i Kosovo, ikke langt fra grensen til Serbia.

– Det er minst 30 personer, blant dem militære, som er omringet av våre politistyrker, og som jeg inviterer til å overgi seg, fortsatte Kurti.

Det er kun timer siden en politimann ble drept og en annen såret i et væpnet angrep på en patrulje nord i Kosovo tidlig søndag morgen, ifølge kosovarske myndigheter.

Kosovos statsminister Albin Kurti fordømte da angrepet og kalte det en terrorhandling.

Uroen i det nordlige Kosovo blusset opp i mai, etter et lokalvalg der kosovoalbanske ordførere ble valgt inn i flere områder som har en overvekt av serbiske innbyggere. Det skjedde etter at den serbiske delen av befolkningen boikottet lokalvalgene, og valgdeltakelsen lå like over tre prosent.