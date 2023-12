Statsbygg: Har ikke hatt noe med NSM-låneavtalen å gjøre

– Vi har ikke hatt noe med NSMs låneavtale å gjøre, sier kommunikasjonssjef Hege Njaa Aschim til NRK.

Til DN, som omtalte saken først, sier Aschim at Statsbygg burde vært involvert som rådgivere i leieprosessen.

Kommunal- og distriktsdepartementet har nemlig et krav om at statlige virksomheter som inngår leiekontrakter på over 30 millioner skal bruke Statsbygg som rådgiver i anskaffelsesprosessen.

– Prosessen og leieavtalen slik jeg oppfatter den gjennom mediedekningen, er helt fremmed for hvordan Statsbygg opererer. Statlige aktører låner ikke penger. De får det bevilget, sier hun til NRK.

I hvilken grad Statsbygg ble involvert i prosessen rundt Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) omstridte leiekontrakt blir en sentral del av undersøkelsene Justis- og beredskapsdepartementet skal foreta fremover.