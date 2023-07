Statsadvokaten anker straffen til mann dømt for bestilling av grove voldtekter

5. juli ble an mann i 50-årene dømt til elleve års fengsel for å ha betalt for grove voldtekter av barn. Nå anker statsadvokaten straffeutmålingen.

– Straffen er vesentlig lavere enn det vi mener er riktig i denne saken. Derfor har vi anket straffeutmålingen, sier statsadvokat May Britt Erstad til Bergens Tidende.

Den dømte er en Vestlending i 50-årene, som mellom 2017 og 2018 bestilte og betalte for grove voldtekter av filippinske barn mellom 6 og 14 år. Overgrepene ble direkteoverført via Skype.

Aktor Eli Valheim ba, i Hordaland tingrett, om fengsel i 17,5 år. Retten har valgt å gi mannen lavere straff, og landet på elleve år. Mannen erkjente straffskyld.

– Vi mener at tingrettens bevisbedømmelse er uriktig på flere punkter. Vi har anket flere av de postene som vi ikke har fått gjennomslag for, sier Erstad.

(NTB)