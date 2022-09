Statnett anbefaler at driften av Mongstad forlenges til juni neste år

Gasskraftverket på Mongstad bør brukes som et virkemiddel for å håndtere en anstrengt kraftsituasjon, mener Statnett.

Det går fram at et brev, datert 7. september, som Statnett har sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Gasskraftverket skulle etter planen stenge 31. august, men i begynnelsen av august ba Statnett Equinor om å videreføre driften fram til 1. oktober.

«Statnett har vært i dialog med Equinor om muligheten for å utnytte Energiverk Mongstad (EVM) som et virkemiddel for å håndtere en eventuelt svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS). Som følge av dette ønsker vi allerede nå å informere om at Statnett vurderer bruk av EVM som et aktuelt SAKS-virkemiddel fram til primo juni 2023», heter det i brevet.

(NTB)