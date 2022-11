Statkraft med lavere resultat i tredje kvartal

Statkraft økte sine inntekter i tredje kvartal, drevet av høye kraftpriser og solide bidrag fra markedsaktiviteter.

Netto driftsinntekter økte til 13,2 milliarder kroner fra 8,1 milliarder i tredje kvartal 2021.

Resultatet etter skatt endte på 3,8 milliarder kroner. Det er 1,1 milliarder lavere enn i samme kvartal i fjor.

Fyllingsgraden i Sør-Norge har steget den seneste tiden og er nå høyere enn på samme tid i fjor.

– Historisk høye kraftpriser har vært en vedvarende byrde for europeiske forbrukere og industri. Statkraft reduserte sin vannkraftproduksjon i Sør-Norge betraktelig for å lagre vann for den kommende vinteren, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.