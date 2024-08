Starliner-astronautene reiser hjem i 2025

Starliner-astronautene som bare skulle være borte i åtte dager, reiser hjem med et SpaceX-fartøy i 2025, melder Nasa.

Nasa kunngjorde lørdag at de to skal hentes hjem fra Den internasjonale romstasjonen (ISS) med et av SpaceXs romfartøy – tidlig neste år.

Avgjørelsen regnes som et kraftig prestisjenederlag for Boeing, som har hatt store problemer med sin Starliner-kapsel.