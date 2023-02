Stans på Bergensbanen etter dyrepåkjørsel

Natttoget fra Bergen til Oslo står nå mellom Tyristrans og Vikersund etter å ha kjørt på et dyr, skriver VG.

Toget skal ha stått der halvannan time. Pressevakt i Vy, Siv Westin, seier til avisa at toget brukte nødbrems for å stansa, og at det er grunnen til at det tar tid å få toget i gang igjen.

Det er fleire minusgrader på staden, og fleire av passasjerane frys, får NRK opplyst av ein tipser.