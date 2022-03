Stående applaus i Stortinget

– Ambassadør, du har vår fulle solidaritet, sa statsminister Jonas Gahr Støre til den ukrainske ambassadøren til Norge, som var invitert til Stortinget torsdag.

Det ble møtt med stående applaus.

Støre sier Norge på det sterkeste fordømmer den russiske invasjonen, og understreker at det fulle ansvaret ligger hos ledelsen i Russland.

Statsministeren sier at krigen gjør at krigen gjør det nødvendig for Nato-land å være på vakt, men sier at ingenting tyder på at Russland er tjent med å flytte konflikten til våre nærområder.

– Jeg vet mange, særlig barn, er redde for at kan bli krig i Norge. Her må vi voksne må være tydelige: vi er ikke i krig, sier Støre.

Statsministeren sier at norsk våpenforsendelse ikke gjør Norge til del av krig, og er tydelig på at norske soldater i Nato-land ikke skal sendes til Ukraina.

Norge vil ifølge statsministeren påvirkes av de økonomiske sanksjonene.

Oppgaven med å ivareta det høye antallet flyktnigner er også noe statsministeren mener vi skal klare sammen med land i Europa.