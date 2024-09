SSB: Matvareprisene falt med 1,3 prosent fra juli til august

Prisene på matvarer og alkoholfri drikke falt med 1,3 prosent fra juli til august, opplyser Statistisk sentralbyrå. Det er vanlig med et prisfall på denne tida.

Prisene generelt har steget med 2,6 prosent de siste 12 månedene, mens matvareprisene det siste året har steget med 4,5 prosent, ifølge SSB.

– Det er vanlig at matprisene faller fra juli til august, og det ser vi også i år. Likevel er tolvmånedersveksten for matvarer på 4,5 prosent, som er godt over den samlede prisveksten, sier seksjonssjef Espen Kristiansen.

Den generelle prisveksten på 2,6 % er nesten en halvering fra året før. I perioden august 2022 til august 2023 steg prisene med 4,8%. Norges Banks mål er å få ned inflasjonen til 2%.

(NTB)