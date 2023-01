SSB: Mangelen på sykepleiere blir bare større framover

Mangelen på sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter vil øke fremover, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Til tross for at den kommende aldringen av befolkningen har vært kjent i lang tid, blir det utdannet for få sykepleiere. Sykepleiermangelen er ventet å forverre seg i årene framover. Situasjonen blir ikke bedre av at det samtidig ser ut til å bli økende mangel på helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter, skriver SSB i rapporten.

Med videreføring av dagens mønstre for utdanning og innvandring ventes det å være noenlunde balanse mellom tilbud og etterspørsel for leger, fysioterapeuter, helsesykepleiere og radiografer fram til 2040.

Det kan derimot bli rikelig tilgang på psykologer, tannleger og tannpleiere i årene fremover.

